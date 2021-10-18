Кировчане попались на улице с краденым велосипедом

Вчера сотрудники Росгвардии выявили в Кирове подозреваемых в краже велосипеда.

Группа задержания вневедомственной охраны на маршруте патрулирования на ул.Дзержинского обратила внимание на юношу и девушку. Они катили велосипед марки «Форвард», а увидев сотрудников правоохранительных органов стали нервничать.

В ходе беседы молодые люди признались, что похитили велосипед из подъезда дома на ул.Жуковского. Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщали о том, что в Кирове полиция раскрыла кражу сумки годовой давности.