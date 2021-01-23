В Кирове взорвали здание мелькомбината

23 января в областном центре взорвали последнее здание мелькомбината. Видео взрыва 40-метровой башни появилось в соцсетях.

По словам жителей ближайших домов, от ударной волны в квартирах тряслась мебель. Однако здания, находящиеся по соседству, при взрыве не пострадали.

«Ушла эпоха…», «Снесли башню Сарумана», «Ведь можно было найти применение этому зданию» — писали в сообществах кировчане. Многие из них наблюдали взрыв из окон домов, а кто-то пытался найти места поближе. Им препятствовали полицейские.

— Полиция вывела людей с путепровода. В Кирове несколько сот горожан собралось посмотреть на взрыв зданий старого мелькомбината. Не только зеваки, были и сочувствующие, «жаль красивые здания», «уходит эпоха»! Люди занимали места, как в кинотеатре, полиции даже пришлось выпроводить всех желающих, которые скопились на мосту через железнодорожные пути. Несколько десятков силовиков в бронежилетах, касках, вежливо вывели всех на безопасное расстояние. Но люди все равно скапливались на пятачках рядом с местом взрыва, — сообщает группа «Юго Западный район | Киров».

Напомним, что мелькомбинат не работает с 2010 года. Большая часть зданий элеватора была снесена в прошлом году.