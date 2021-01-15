В Кирове взорвут мелькомбинат

23 января в Кирове будет взорвано здание мелькомбината.

Об этом сообщается в телеграм-канале «Красивый Киров». Там же размещено фото уведомлений, которые появились на домах жителей близлежащих домов.

— 23 января здание мелькомбината будет демонтировано взрывом, — написал Анатолий Курбатов, активист движения.

Работы будет проводить компания «СпецТехВзрыв» из Самары. Жителей района в день взрыва по возможности покинуть квартиры и не приближаться к месту взрыва.

Ранее мелькомбинат был крупным предприятием, где производилось сырье для хлебозаводов. Однако с 2010 года он не работает и находится в стадии банкротства.

Снос зданий начался в 2020 году. О том, что появится на освободившемся месте, мы писали здесь.

Фото: vk.com/club194240331