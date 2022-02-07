В Кирове взрослый уголовник ограбил ребёнка

В Кирове росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже.

Преступление произошло в Кирова на ул. Ломоносова. К компании пятиклассников подошел незнакомый прохожий. Возник конфликт. Разозленный мужчина пнул одному из школьников по ногам, ударил по голове, схватил его портфель со сменной обувью и ушел.

На место происшествия быстро прибыл патрульный наряд вневедомственной охраны. Он вызвал потерпевшему медпомощь и начал поиски подозреваемого. Похожего по приметам мужчину с детским портфелем нашли и остановили во дворе дома на ул. Циолковского.

Проверив его документы и установив личность, росгвардейцы выяснили, что 34-летний задержанный неоднократно судим за разные преступления, а по нескольким находится в розыске. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.