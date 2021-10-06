В Кирове за незаконную торговлю на улице оштрафуют 2 человек

Составлены протоколы за нарушение правил внешнего благоустройства.

Накануне в Октябрьском районе областного центра прошел рейд по выявлению несанкционированной торговли. На Октябрьском проспекте, 4 прямо на улице была обустроена торговая точка. Здесь продавали футболки, носки, обувь, веники, ягоды и много других продовольственных и непродовольственных товаров. Деревья выполняли роль вешалок для одежды.

Специалисты отдела развития и содержания территорий составили два протокола за нарушение правил внешнего благоустройства.

Двум кировчанам теперь за незаконную торговлю на улице грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей.

Фото: admkirov.ru