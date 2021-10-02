В Кирове за новым мостом пропал пенсионер

30 сентября в Кирове на развязке за новым мостом пропал 75-летний пенсионер.

Александр Умнов поехал в лес за грибами на автобусе №14, вышел на остановке и больше его не видели. В настоящее время мужчину разыскивают волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Как предполагают поисковики, мужчина заблудился в лесном массиве между постом ГИБДД и селом Бобино. Вечером 1 октября волонтеры организовали выезд, но пока что пенсионер не найден.

Как сообщается в ориентировке, пропавший был одет в синюю куртку, резиновые сапоги и синие джинсы. Поиски будут продолжены.