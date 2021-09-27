В Кирове задержали дилера с 1000 доз наркотика

В Кирове задержали наркодилера с крупной партией наркотического вещества. Об этом сообщили в областном УМВД.

Сотрудники наркоконтроля провели операцию и «взяли» сбытчика наркотиков на трассе «Вятка» на выезде из Кирова. В ходе обыска у мужчины было обнаружено наркотическое средство весом около 0,5 килограмма. Это примерно 1000 доз наркотика.

По факту незаконного сбыта наркотических средств было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и взят под стражу до окончания следствия. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Кирове задержали кировчанина, который съел наркотики при виде полицейских.