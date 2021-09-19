В Кирове задержали двух подозреваемых в грабеже

Сотрудники Росгвардии задержали в Кирове двух граждан, подозреваемых в грабеже.

Наряд вневедомственной охраны получил от оперативного дежурного сообщение о том, что на ул.Кошевого неизвестные отобрали у мужчины вещи.

По словам потерпевшего, к нему в гараж вошли двое молодых людей, один из которых держал бутылку за горлышко. Испугавшись, мужчина выбежал на улицу и увидел, как те забрали насос и спальный мешок и скрылись.

В ходе поисковых мероприятий схожие по приметам граждане были обнаружены в пер.Вершининском. При них находились похищенные вещи.

Потерпевший опознал своих обидчиков, которых для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции.