В Кирове задержали хулигана, кулаком сломавшего стену в сауне

Гость заведения вел себя агрессивно, и администратор вызвала на помощь росгвардейцев.

Прибывшие по сигналу из сауны на улице Комсомольской стражи правопорядка вызвали скорую помощь дебоширу и выяснили подробности происшествия.

Девушка администратор сообщила, что клиент был агрессивным, нецензурно выражался. В ответ на просьбу вести себя прилично он несколько раз стукнул кулаком по гипсокартонной стене.

Его ударов конструкция не выдержала. Врачи оказали хулигану первую помощь, после чего росгвардейцы доставили 37-летнего мужчину в отделение полиции.