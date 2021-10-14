В Кирове задержали крупного наркодельца из Перми

В Кирове сотрудники наркоконтроля задержали наркодельца из Перми с крупной партией наркотиков.

47-летний житель Перми приехал в Киров и получил большую партию наркотических средств для дальнейшего распространения. Мужчину вычислили в ходе проверки.

Через некоторое время наркоторговца задержали в одном из кировских хостелов. С собой у пермяка было более 37 граммов марихуаны и около 30 граммов синтетического наркотика. Это является крупным размером.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств было возбуждено уголовное дело. На время следствия задержанного взяли под стражу.

Ранее в Кирове задержали мужчину, который искал наркотики на Заводской.