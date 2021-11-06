В Кирове задержали молодого человека с наркотиками

Сотрудники Росгвардии задержали в Кирове гражданина, подозреваемого в приобретении наркотиков.

Наряд вневедомственной охраны в гаражном кооперативе на ул.Калинина обратил внимание на молодого человека, который что-то искал в кустах. Увидев автомобиль Росгвардии, он попытался скрыться.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа полиции изъяла у гражданина два пакетика с веществом растительного происхождения. Он пояснил, что приобрёл наркотики через интернет.

Изъятое вещество направили на исследование. По его результатам будет вынесено процессуальное решение.