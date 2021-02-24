В Кирове задержали мошенника-«депутата»

Сотрудники уголовного розыска арестовали кировчанина, подозреваемого в четырех мошенничествах на крупную сумму.

Как было установлено в ходе следствия, 46-летний мужчина представлялся сотрудником органов власти или депутатом и предлагал людям помощь в решении проблем. Помогать он брался за деньги. Однако, получив требуемую сумму, пропадал из поля зрения жертвы.

Весной прошлого года мошенник, представившись сотрудником правительства, получил от жительницы Кирова 170 тысяч рублей за помощь в организации лечения. Осенью подозреваемый представился депутатом ОЗС и получил от другого кировчанина 27 тысяч за помощь в изготовлении водительских прав.

На допросах подозреваемый рассказал, что тщательно продумывал всех своих персонажей — чины, имена, легенды. Всего ему удалось выманить у кировчан 680 тысяч рублей. Деньги мужчина потратил на личные нужды.

В настоящее время уголовные дела объединены и переданы следствию. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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