В Кирове задержали мошенницу с сайта знакомств

Кировская полиция задержала женщину, подозреваемую в серии мошенничеств на сайте знакомств.

В УМВД обратился житель Кирова, пострадавший от действий женщины. Мужчина рассказал, что познакомился в интернете с девушкой. Виртуальная дружба продолжалась 2 месяца.

Девушка писала, что лежит в больнице, и ей нужны деньги на лекарства. Потом выяснилось, что «пациентке» нужно оплатить услуги адвоката.

Так и не увидев знакомую вживую, мужчина перевел ей более 260 тысяч рублей. В конце концов кировчанин понял, что его обманывают, и обратился в правоохранительные органы.

Полицейским удалось вычислить злоумышленницу. Ей оказалась 37-летняя жительница Нолинска, уже имеющая судимость. На допросе женщина «раскололась» и рассказала, что потратила полученные деньги на ставки в букмекерской конторе.

В ходе следствия была установлена причастность задержанной еще к 3 эпизодам аналогичных преступлений. На женщину завели дело по статье 159 УК РФ и взяли ее под стражу.

Ранее в Кирове задержали двух автомошенников, которые продавали несуществующие запчасти.