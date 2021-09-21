В Кирове задержали подозреваемого в хранении наркотиков

В Кирове задержан подозреваемый в хранении наркотиков.

В районе слободы Большое Скопино наряд вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на молодого человека, который выходил из лесополосы. На вопрос, имеются ли у него запрещенные предметы или вещества, он признался, что заказал по интернету наркотики для собственного употребления.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа полиции изъяла у задержанного пакетик с неизвестным веществом зелёного цвета растительного происхождения.

Молодого человека доставили в УМВД по г.Кирову для дальнейшего разбирательства. Содержимое пакетика направлено на исследование.