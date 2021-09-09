В Кирове задержали подозреваемых в хранении наркотиков

Сотрудники Росгвардии задержали в Кирове граждан, подозреваемых в хранении наркотиков.

Наряд вневедомственной охраны на маршруте патрулирования на ул.Конева обратил внимание на двух молодых людей. Они что-то искали на земле под трубами теплотрассы, а увидев автомобиль Росгвардии попытались скрыться, но были остановлены. Один из них попытался проглотить пакетик с порошком белого цвета, но не успел этого сделать.

Со слов граждан (оба оказались ранее судимыми), ранее они заказали по интернету наркотики. Молодые люди доставлены в УМВД по г.Кирову, неизвестное вещество изъято и направлено на исследование.