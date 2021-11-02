В Кирове задержали шесть авиарейсов

На официальном сайте «Победилово» опубликована информация о задержке 6 рейсов: три на вылет и три на прилет.

Так, уже час как висит статус «задержан» у самолетов, которые должны прилететь в Киров из Внуково, Калуги и Уфы. Из Кирова задерживают три рейса компании «RusLine»: В Уфу, Калугу и Петербург.

Причина задержки не известна. В Кирове до 15 часов синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Далее должно появиться солнце, а температура начнет резкое снижение до -10С.

Ранее мы писали, что аэропорт «Победилово» представил зимнее расписание рейсов.