В Кирове задержали водителей, от которых пахло алкоголем

Сотрудники Росгвардии задержали в Кирове водителей, подозреваемых в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Ночью наряд вневедомственной охраны на маршруте патрулирования в районе старого моста обратил внимание на автомобиль, водитель которого грубо нарушал ПДД и, не справившись с управлением, съехал в кювет.

Сотрудники Росгвардии подъехали, чтобы помочь ему, и в ходе беседы почувствовали резкий запах алкоголя. Мужчину передали сотрудникам ГИБДД, прибывшим на место происшествия.

Вскоре другой экипаж на улице Олега Кошевого обнаружил гражданина, который вышел из питейного заведения, сел в машину и попытался начать движение. Увидев патрульный автомобиль, он остановился.

Во время разговора росгвардейцы тоже почувствовали запах спиртного и для дальнейшего разбирательства передали задержанного сотрудникам полиции.

Фото vk.com/club150428796