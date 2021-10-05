В Кирове задержали юношу в бегах

В Кирове задержали молодого человека, который скрывался от следствия. Юноша привлек к себе внимание, устроив конфликт в одном из кировских магазинов.

Инцидент произошел осенним вечером в торговой точке на лице Широнинцев. Один из посетителей агрессивно себя вел и провоцировал сотрудников на конфликт. Кассир заведения вызвала полицию.

На место происшествия прибыл наряд Росгвардии. Шумного визитера задержали. При проверке документов выяснилось, что 20-летний кировчанин числится в розыске как скрывающийся от следствия.

Молодого человека передали в полицию для дальнейшего разбирательства.