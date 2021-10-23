В Кирове задержан гражданин, находящийся в розыске

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, находящегося в розыске.

Из заведения на ул.Горького на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога». К прибывшему на место экипажу вневедомственной охраны обратился охранник, который указал на молодого человека, пояснив, что тот незаконно проник на охраняемую территорию.

В холе проверки документов и установления личности была получена информация о том, что молодой человек 2002 года рождения находится в розыске как подозреваемый в совершении ряда преступлений.