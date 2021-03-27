В Кирове задержан подозреваемый в грабеже

Сотрудники Росгвардии задержали в Кирове подозреваемого в грабеже.

На днях в отдел полиции обратилась девушка. Она сообщила, что у дома по улице Упита неизвестный мужчина вырвал у неё из рук пакет с документами. Информация с приметами была передана всем нарядам на маршрутах патрулирования.

Вскоре наряд вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил на той же улице гражданина, схожего по приметам.

Следственно-оперативная группа, прибыв на место, изъяла у задержанного паспорт, принадлежащий потерпевшей. Для дальнейшего разбирательства 36-летний ранее судимый мужчина был доставлен в отдел полиции.

Фото vk.com/club150428796