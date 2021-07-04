В Кирове задержан подозреваемый в краже телефона и ключей

Сотрудники Росгвардии задержали в Нововятском районе подозреваемого в краже.

Сигнал на пульт вневедомственной охраны поступил из магазина на ул. Советской. У мужчины 1946 г.р. из ячейки камеры хранения украли сотовый телефон и ключи.

С помощью записи с камеры видеонаблюдения удалось установить приметы злоумышленника. Через несколько минут он был задержан около одного из домов по ул. Красноармейской. Похищенное изъято.

Гражданина доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Кража».

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