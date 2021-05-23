В Кирове задержан вор, находящийся в розыске

Мужчина привлек внимание правоохранителей тем, что побежал от их патрульной машины.

На минувшей неделе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, во время дежурства заметили мужчину выходящего из леса неподалеку от слободы Савичи. Заметив стражей правопорядка гражданин резко сменил направление движения и побежал.

Его задержали и попросили предъявить документы. Выяснилось, что мужчина некоторое время назад был объявлен в розыск за кражу. Во время личного досмотра внимание росгвардейцев привлекла курительная трубка с остатками белого вещества, которое отправили экспертам.

Сотрудники вневедомственной охраны доставили подозреваемого в краже в отдел полиции.

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