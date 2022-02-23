В Кирове загорелся строящийся дом в слободе Урванцево

23 февраля в Кирове произошел пожар в строящемся доме в слободе Урванцево. Фото происшествия появилось в паблике «Типичный Киров».

— Горит только что построенный дом, расположенный в слободе Урванцево. По предварительной информации возгорание, произошло из-за сварочного аппарата, — сообщается в посте.

На месте происшествия работают пожарные. Официальной информации о случившемся пока что нет. Причины происшествия уточняются.

Как стало известно позже, пожар произошел в доме №18а на улице Анжелия Михеева. Дом является проблемным объектом. Изначально его планировалось сдать в 2018 году. Но сроки были сорваны. И лишь в ноябре прошлого года в эксплуатацию была введена 1-я секция долгостроя.

Сдача второй секции была запланирована на 4-й квартал 2022 года. Сможет ли застройщик соблюсти сроки после пожара, покажет время.

Фото: vk.com/etotkirov, vk.com/zlo43