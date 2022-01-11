В Кирове заключено 7 контрактов на строительство школ

В Кирове заключено 7 муниципальных контрактов на строительство школ. Об этом сообщили в управлении строительства и развития инженерной инфраструктуры.

По словам руководителя ведомства Алексея Политова, заключены контракты на строительство школ в Ганино, Долгушино и у Зубаревского леса. Идет подготовка к возведению зданий. Помимо этого, в 2022 году начнется строительство вторых корпусов школ №30 и №53.

Продолжается возведение школы в Радужном. На сегодня выполнено больше половины от запланированного объема работ. Завершен монтаж каркаса основного здания и ФОКа, а также прокладка инженерных коммуникаций. Идет чистовая отделка кабинетов.

Также идут работы по реконструкции здания на улице Пролетарской, 11а. Здесь появится учебное заведение на 300 мест.

Реализация перечисленных проектов позволит создать более 5,5 тысячи мест для школьников Кирова.

Ранее мы писали, что за 3 года в Кировской области построят 15 школ.