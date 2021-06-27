В Кирове закончено строительство жилого комплекса «Метроград»

К концу июня-2021 в Кирове завершилось строительство жилого комплекса «Метроград». Об этом сообщает горадминистрация.

Строительство Метрограда началось в 2013 году. За это время в микрорайоне появился 21 дом. На сегодня в Метрограде проживают более 7 тысяч человек.

– Сложно представить, что еще 8 лет назад здесь был пустырь, а сегодня это настоящий город за городом, – сказала глава Кирова Елена Ковалева.

В рамках развития социальной инфраструктуры в микрорайоне был построен детский сад. В следующем году в Метрограде начнется строительство школы в районе Зубаревского леса. Почти гектар площади занимает огромная игровая площадка, где есть лазейки для детей и тренажеры для взрослых, а также пруд.