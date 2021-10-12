В Кирове законсервировали фонтаны на зиму

Кировские фонтаны законсервировали на зиму. Об этом сообщили в горадминистрации.

На этой неделе к зимнему сезону был подготовлен фонтан в Кочуровском парке. Из системы откачали воду и очистили ее от грязи и отложений.

Сам фонтан промыли с помощью моющих средств. После этого рабочие демонтировали фильтры и насосы и установили антивандальные решетки для защиты чаши фонтана.

Ранее были законсервированы фонтаны на Театральной площади, в парке Победы и в сквере 60-летия СССР. Работать они перестали 23 сентября.