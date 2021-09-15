В Кирове «законсервировали» сгоревший дом на Октябрьском проспекте

В Кирове «законсервировали» аварийный дом на Октябрьском проспекте, 103. Об этом сообщили в горадминистрации.

Пожар в деревянной двухэтажке произошел в ночь на 9 июня. К счастью, от огня никто не пострадал. Оперативно прибывшие пожарные вывели 15 человек и спасли еще двоих: мальчика-подростка и бабушку.

Дом, в котором произошел пожар, признали непригодным для проживания. Погорельцам было выделено жилье из маневренного фонда города.

Как сообщили в Кировской жилищном управлении, в 2023 году жители дома №103 получат благоустроенные квартиры по программе переселения из аварийного жилья. В этом же году дом снесут.

До сноса здание будет «законсервировано». Двери и окна заколотят, а остатки постройки обнесут специальной сеткой, защищающей конструкцию от обрушения. Это необходимо, поскольку дом стоит на «красной линии» Октябрьского проспекта.