В Кирове закрасили более 30 надписей на стенах домов

В 2022 году в Кирове было ликвидировано более 30 надписей на домах и ограждениях. Об этом сообщили в горадминистрации.

В мэрии напомнили, что по правилам внешнего благоустройства на фасадах зданий не должно быть надписей и рисунков, а также агитационных материалов. Ответственность за их удаление лежит на собственниках зданий и управляющих компаниях.

В 2021 году по фактам данных нарушений было составлено 3 административных протокола и выдано 132 предостережения. Но в 2022 году «художники» снова взялись за работу. Весной было удалено более 30 надписей.

Ранее мы писали, что в Кирове завели дело на «Магнит» и «Галамарт» за аудиорекламу.