В Кирове закроется маршрут в «Макси» от площади Лепсе

Он перестанет действовать уже в понедельник, 13 декабря. Об этом сообщили в официальной группе торгово-развлекательного центра на улице Луганской.

Напомним, ранее, с 6 декабря, сюда перестал ходить бесплатный автобус от парка Победы. При этом, маршрут от ЦУМа будет работать по-прежнему.

Кроме того, в популярный у кировчан ТРЦ можно доехать на общественном трансорте. Туда ходят автобусы №11, №26, №38 и №50.

А в следущем году с 1 января городские маршруты №9, №2 и №1 будут продлены до ТРЦ «Макси» на Луганской. Автобусы будут ездить по обычному маршруту, но прямиком до ТРЦ.

Ранее мы сообщали, что компания «Макси» не претендует на площади завода КРИН в Кирове.