В Кирове закроют алкоточку в гараже

Сомнительную торговую точку обнаружили в ходе рейда по проверке законности продажи спиртных напитков. «Магазин» расположился в гараже у дома №14 на Октябрьском проспекте.

На данную точку кировчане неоднократно жаловались и в полицию, и депутатам, отмечая, что здесь продают алкоголь в неурочное время. А его любители собираются компаниями и мешают спать жителям окрестных домов.

Незаконного алкоголя проверяющие не нашли. Однако к соблюдению пожарной и санитарной безопасности возникли вопросы. В помещении нашли электроплитку, которой не должно быть в таких помещениях, и неправильно оформленный уголок покупателя. А вот запасного выхода не было.

— Есть большие сомнения и в законности открытия торговой точки в гаражном кооперативе, — отметил депутат гордумы Алексей Рябов, принимавший участие в рейде.

По итогам рейда материалы были переданы в профильные ведомства. Как подчеркнул Алексей Рябов, депутаты будут добиваться закрытия таких торговых точек.

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