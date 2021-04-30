В Кирове закроют переезд в Макарье и отменят 2 электрички

В Кирове ограничат движение автотранспорта по железнодорожному переезду Матанцы – Гирсово в слободе Макарье.

Ограничение будет введено по причине ремонтных работ и продлится с 5 по 7 мая с 22 до 6 часов. В это время автотранспорт будут пропускать по одной полосе. В ГЖД просят автомобилистов учесть эту информацию при планировании маршрутов.

Кроме того, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене стрелочного перевода 4 мая на станции Медянка будут отменены 2 пригородных поезда. Курсировать не будут поезда: № 6614 сообщением Киров – Великая и № 6613 сообщением Великая – Киров.

Ранее мы писали, что в День Победы в Кирове ограничат движение транспорта.