В Кирове закрыли 2 игровых клуба на Горького и Комсомольской

В Кирове закрыли 2 игровых клуба, принадлежащих одному кировчанину. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Как было установлено в ходе следствия, 29-летний житель Кирова открыл 2 клуба по проведению азартных игр. Заведения работали на улицах Горького и Комсомольской.

Круглые сутки в условиях строжайшей конспирации владелец принимал посетителей, которые играли на деньги на компьютерах. При этом мужчина был в курсе, что азартные игры в Кировской области запрещены.

Клубы проработали с мая по октябрь 2021 года. Потом их обнаружили полицейские. В отношении кировчанина было возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ.