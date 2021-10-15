В Кирове закрыли 5 точек стихийной торговли

15 октября в Кирове прошел рейд по стихийным рынкам. По его итогам были закрыты 5 несанкционированных торговых точек.

В ходе рейда представители теруправления Октябрьского района проверили точки на Октябрьском проспекте, 4 и на Ленинградской, 11. Проверяющие выявили 5 мест незаконной торговли.

Так, в одной из точек на Ленинградской женщина устроила большой прилавок, где продавала одежду. Разрешения на сбыт вещей у нее не оказалось.

На всех нарушителей были составлены административные протоколы. Теперь им придется заплатить штрафы от 1 до 5 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Кирове запретили торговать очками на Карла Маркса.