В Кирове закрыли Benetton

Информация о закрытии магазина известного итальянского бренда United Colors of Benetton появилась в паблике «ЛИСА: ЛЮДИ И СВЯЗИ | smm&event агентство | Киров».

Как говорится в группе, на месте итальянского бренда разместятся бюджетные «джинсовые» марки.

Вывеска «Бенеттона» пока что на месте, постеры все еще висят, но ассортимент уже сменился. Сменилась и аватарка в группе кировского магазина – теперь страничка Benetton Kirov называется HELLO jeans.

На вешалках – «уже не то», пишет паблик.

— …джинсы, платья, всевозможный трикотаж, но уже не то. Например, мужской ассортимент полностью состоит из вещей малоизвестной компании Samo. Продавец рассказывает, что коллекция отшита… в Узбекистане. Цены соответствующие: от 600 рублей за простую футболку.

Напомним, что Benetton был одним из так называемых якорных магазинов в ТРЦ «Глобус» со дня его реконструкции. Однако за 10 лет работы в Кирове посещаемость магазина упала. То ли цены выросли, и одежда стала недоступной для кировских покупателей, то ли товары стали менее привлекательными.

В феврале Benetton был выставлен на продажу как готовый бизнес всего за 4 миллиона рублей.

Фото: vk.com/agency_lisa, vk.com/benettonkirov