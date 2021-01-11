В Кирове закрыли самый популярный каток

Бесплатный каток в парке имени Гагарина, ставший самым популярным у кировчан, закрыли на техобслуживание. Как пояснили в горадминистрации, он не будет работать в течение двух дней.

С 11 по 13 января на катке будет работать спецтехника. Рабочие проведут заливку льда и его шлифовку, поскольку от кировчан уже начали поступать жалобы на качество ледового покрытия.

Аттракционы, которые находятся рядом с катком, — карусель с тюбами и зимний батут – будут работать в прежнем режиме. Буфет с горячим чаем и сладостями также продолжит работу.

Кроме парка у филармонии, кировчане могут покататься и на других бесплатных катках. Работают в Кирове и платные ледовые площадки на стадионах. А вот крытые катки для массовых катаний закрыты. Почему – читайте в нашем материале.