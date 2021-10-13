В Кирове закрывается магазин SPAR на Лепсе

Магазин SPAR на Лепсе, 62 в Кирове закрывается через 2 дня. Об этом сообщили «КП» жители микрорайона у парка Победы.

— «Спар» работает последние 2 дня. Уже все вывозят. Полки полупустые, — рассказала жительница Кирова, пришедшая в магазин за покупками.

Кировчанка отметила, что местные жители расстроились. Им было очень удобно ходить за продуктами в магазин в шаговой доступности, где всегда были свежие фрукты, выпечка и готовая еда по приемлемым ценам.

— Продукция под знаком Spar – специи, макароны, печенье – тоже была очень даже ничего, — говорит женщина.

Не мешала жителям близлежащих домов и разгрузка товаров. Работники магазина вели ее со стороны улицы, не заезжая во двор.

По словам продавцов, SPAR не уходит из Кирова. Магазин переезжает в ЦУМ. Большую часть продуктовых запасов уже отправили на новый адрес. Снимки точки SPAR, готовящейся к открытию, появились в соцсетях в начале октября.