В Кирове закупили противогололедные смеси к зиме

В Кирове началась подготовка к зимнему сезону – 2021. Подрядчики закупили противогололедные смеси и привели в порядок технику, так что в этом году зима не придет внезапно.

27 сентября специалисты УДПИ посетили склад противогололедных материалов АО «Гордормостстрой». Данная компания отвечает за содержание большинства городских территорий.

Было отмечено, что запас смесей – галита, бионорда и каленого песка – на первый холодный месяц у подрядчика есть. Имеются материалы и у других 5 подрядчиков.

В ГДМС рассказали, что ранее прошли торги по закупке противогололедных смесей. По их условиям, в Кирове будет ежемесячно поставляться 1,5 тысячи тонн галита марки «А» — технической соли. Она является одним из самых недорогих реагентов и может применяться при температуре до -10…-12 градусов. Недостатком галита является порча обуви.

Также в «Гордормостстрое» подчеркнули, что к зиме готова и снегоуборочная техника. Для уборки снега готовы 2 комбинированные дорожные машины, тротуарная техника, а также отвалы и щетки.