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В Кирове замечен мастер парковки

Иван Калашников Выбор редакции, Новости, Общество

Водитель оставил свой автомобиль на сугробе, при этом, заняв как можно меньше места на дороге.

Жительница областного центра сфотографировала «фирменную парковку нивавода». Снимки она выложила в группе «ЗК — ЗЛОЙ КИРОВЧАНИН | КИРОВ». И подписала: «Так припарковался водитель, Солнечный берег, ул. Костина».

В Кирове замечен мастер парковки

Большинство комментаторов поддержали этот вариант остановки железного коня.

«Молодец. Никому не мешает и другим места больше», — написал один кировчанин.

«Зато никому не помешал», «Респект за четкую парковку с учетом возможностей автомобиля» — ответили ему другие. И даже побеспокоились, успеет ли водитель покинуть полувертикальное положение «Нивы» до таяния снега.

Однако не все поддержали увиденное. Один из кировчан усмотрел в такой парковке нарушение правил дорожного движения.

«Жесть конечно. Народ нарушителя поддерживает. Потом сами ноете, что все плохо в стране. Сегодня нарушение 12.2, завтра езда по встречке с трупами. А народ в ладоши хлопает и поощряет», — посетовал он.

В Кирове замечен мастер парковки

Напомним, в Кирове ездит автомобиль с устройством, которое фиксирует нарушения правил парковки.

Ранее мы сообщали, что кировчанин рассказал об особенностях дороги до Казани.

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Иван Калашников