В Кирове замечен мастер парковки

Водитель оставил свой автомобиль на сугробе, при этом, заняв как можно меньше места на дороге.

Жительница областного центра сфотографировала «фирменную парковку нивавода». Снимки она выложила в группе «ЗК — ЗЛОЙ КИРОВЧАНИН | КИРОВ». И подписала: «Так припарковался водитель, Солнечный берег, ул. Костина».

Большинство комментаторов поддержали этот вариант остановки железного коня.

«Молодец. Никому не мешает и другим места больше», — написал один кировчанин.

«Зато никому не помешал», «Респект за четкую парковку с учетом возможностей автомобиля» — ответили ему другие. И даже побеспокоились, успеет ли водитель покинуть полувертикальное положение «Нивы» до таяния снега.

Однако не все поддержали увиденное. Один из кировчан усмотрел в такой парковке нарушение правил дорожного движения.

«Жесть конечно. Народ нарушителя поддерживает. Потом сами ноете, что все плохо в стране. Сегодня нарушение 12.2, завтра езда по встречке с трупами. А народ в ладоши хлопает и поощряет», — посетовал он.

Напомним, в Кирове ездит автомобиль с устройством, которое фиксирует нарушения правил парковки.

Ранее мы сообщали, что кировчанин рассказал об особенностях дороги до Казани.