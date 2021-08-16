В Кирове заменят 10 светофоров за 57 миллионов рублей

В Кирове заменят 10 износившихся светофоров на городских перекрестках. Стоимость обновления составит 57 миллионов рублей. Работы пройдут в рамках проекта БКД.

Проблему работы светофоров в Кирове обсудили на очередном заседании региональной группы общественного контроля за ремонтом, содержанием дорожного покрытия, организацией дорожного движения и развитием инфраструктуры общественного транспорта.

По словам начальника отдела транспорта департамента городского хозяйства Артема Драчкова, в Кирове сложилась непростая ситуация по светофорным объектам. На сегодняшний день замены требуют более 40 светофоров. На это нужно 135 миллионов рублей.

Такой суммы в настоящее время нет, поэтому ситуация контролируется в ручном режиме. До конца года будут заменены 10 самых проблемных объектов. Стоимость обновления составит 57 миллионов рублей.

Ранее мы публиковали список перекрестков, на которых обновят светофоры.