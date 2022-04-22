В Кирове заменят километр троллейбусных линий

В Кирове планируют заменить 1000 метров контактной сети троллейбусных линий. Об этом сообщили в АТП.

Работы проводятся на Октябрьском проспекте. Они призваны предотвратить обрывы и повреждение проводов.

Плановая замена сети ведется в ночное время. Рабочие не только монтируют новые провода, но и вытягивают контактную сеть, чтобы она не провисла летом. Днем бригады устраняют аварийные случаи.

В АТП отметили, что общая протяженность троллейбусных линий в Кирове составляет 100 километров. Каждый год проводится замена не менее километра из них.

Ранее мы писали, что в Кирове собираются демонтировать старые троллейбусные линии на Луганской и Производственной.