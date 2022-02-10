В Кирове заменят ветхие окна в школе №30

В Кирове в рамках муниципальной программы «Повышение энергоэффективности» заменят окна в школе №30. Об этом сообщили в горадминистрации.

Средства на замену окон выделены из городского бюджета. На них будет обновлено 9 оконных блоков. Работы будут завершены в середине февраля. После тепловизионного контроля объект будет принят.

Как рассказал представитель учебного заведения Сергей Гнеушев, школа была построена в 1975 году. Зданию много лет, и деревянные окна в нем уже устарели. Ремонтировать их нецелесообразно. Новые окна позволят сократить потери тепла и обеспечить безопасность учеников.

Также работы по установке новых окон идут в детском саду №117. Здесь будут обновлены 10 блоков. На это выделено 300 тысяч рублей.

Заведующая детским садом Наталья Кезина рассказала, что обновление окон ведется в садике с 2018 года. В следующем году останется заменить всего 6 ветхих оконных блоков.

Отметим, что в 2022 году новые окна будут установлены в 90 школах и детсадах. На это выделено 50 миллионов рублей из городского бюджета.