В Кирове заметили свисающий балкон

Опасная конструкция находится на верхнем этаже пятиэтажки на Октябрьском проспекте, д. 22

Кировчанин сфотографировал балкон, который в любой момент может обрушиться. Снимок с этим объектом он отправил в самый популярный паблик города «Злой Кировчан»..

Это похоже на последнюю надежду, поскольку автор поста отмечает, что « за неделю дважды отправлял сообщение на номер 112. От туда перенаправляют на муниципальную аварийную службу. Звонок регистрируют и на этом все заканчивается».

В комментариях горожане отмечают, что конструкция находится в таком состоянии уже как минимум полгода. Но поддерживают автора в том, что таких опасных объектов в городе быть не должно, чтобы не случилось очередного ЧП.

Ранее мы писали, что в Кировской области 26-летнего гонщика остановила опора теплотрассы

Фото: vk.com/zlo43