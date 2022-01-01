В Кирове запланировали реставрацию усадьбы Салтыкова-Щедрина

Через 4 года в Росси будут отмечать 200-летие Салтыкова-Щедрина. Работники кировского дома-музея, где писатель провел 7 лет своей ссылки, к этой дате запланировали масштабную реконструкцию.

Хотят отреставрировать здание, где жил Михаил Евграфович внутри и снаружи. Кроме этого намерены облагородить и облик усадьбы, в которой расположено строение. С родины Щедрина хотят привезти саженцы липы и везде расставить информационные таблички.

Сотрудники музея отмечают, что деревянное строение 1848 года постройки хорошо сохранилось: в нем «родные» окна, двери, лепнина на потолке. Но за 170 лет, усадьбе все же потребовалась реставрация.

— На это дому-музею выделяется 25 млн рублей. Запланирована реставрация фасада, крыши, внутренних помещений, дверей, будет усилен утеплитель, заменены окна, — рассказал директор кировского краеведческого музея Артём Маркелов.

Облик музея непременно сохранят, поскольку он памятник истории. Реставрация запланирована на 2023 год.

Фото: Культура.РФ