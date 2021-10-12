В Кирове запретили ездить через арку на Октябрьском проспекте

ГИБДД запретила проезд через арку дома на Октябрьском проспекте, 74. Ответ ведомства опубликовал портал progorod43.ru.

Проект организации дорожного движения на перекрестке улицы Герцена и Октябрьского проспекта поступил в ГИБДД 22 сентября. Госавтоинспекция отказала в согласовании в соответствии с действующими правилами дорожного движения.

По публичной кадастровой карте Кирова арка дома №74 является придомовой территорией. Проезд транспорта через нее противоречит требованиям раздела ПДД РФ «Движение в жилых зонах».

В горадминистрации, однако, считают, что проезд перекрывать нельзя. Согласно данным ЕГРН, данный участок предназначен для беспрепятственного проезда улиц Герцена. Следовательно, установка ограждений является незаконной.

Жильцы дома №74 все же надеются, что проезд через арку открывать не будут. Прямо над аркой находятся квартиры, жителям которых транспорт доставит немалые неудобства.

Напомним, информация от открытии проезда появилась в начале сентября. Тогда же были убраны металлические ограждение, загораживающие проезд.