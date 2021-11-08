В Кирове запретили строительство дома на улице Молодой Гвардии

Первомайский районный суд запретил строительство дома на улице Молодой Гвардии, 6д в Кирове. Об этом сообщили в управлении государственной охраны культурного наследия Кировской области.

По решению суда незаконная стройка должна быть остановлена. Как уточнили в ведомстве, соответствующий исполнительный лист уже направлен в службу судебных приставов.

Информация о незаконном строительстве дома на Молодой Гвардии появилась в соцсетях в нерабочие дни. Как прокомментировали в управлении госохраны ОКН, на тот момент иск о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия уже был направлен в суд.

Собственник здания Кочкин Алексей Владимирович пытался доказать, что не строит новый дом, а реконструирует старый. Однако суд встал на сторону управления.

Фото: Строим Киров