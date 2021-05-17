В Кирове запретили торговать картошкой и луком на улице

У кулинарии на Октябрьском проспекте, 4 в очередной раз прикрыли стихийный уличный рынок.

Специалисты теруправления по Октябрьскому району провели рейд, в ходе которого выявили факт несанкционированной торговли на улице. Продавец-мужчина обустроил прилавок из ящиков прямо на земле и продавал овощи, нарушая правила санитарной безопасности.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении. Продавцу придется заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.

В теруправлении подчеркнули, что вести торговлю в Кирове можно только в специальных местах. Так, например, продавать садоводческую продукцию можно на Центральном рынке на социальных местах. Узнать о наличии мест можно по номеру 46-00-96.

Ранее мы писали, что на улице Щорса в Кирове откроется новый розничный рынок.