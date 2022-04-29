В Кирове затопило дорогу в слободе Широковской

Уровень воды в Вятке превысил трехметровую отметку и достиг 315 сантиметров. В черте Кирова зафиксировано первое подтопление территории. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты.

За сутки вода прибыла на 24 сантиметра и затопила часть грунтовой дороги в слободе Широковской. Препятствий для проезда транспорта пока нет.

— Вдоль всех проезжих частей, где возможно подтопление, выставлены специальные вешки, — отметили в ведомстве.

Когда вода подойдет к отметке в 400 сантиметров, начнется подтопление дороги на улице Лесозаводской. Также зальет проезжие участки в Дымково.

По данным Кировского ЦГМС, четырехметровой отметки Вятка достигнет к 3 мая. Максимальный уровень воды в этом году не превысит 490 сантиметров.