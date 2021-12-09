В Кирове завели дело на мужчину, который выложил фото Гитлера в «Банке Памяти»

На кировчанина завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщили в областном Управлении ФСБ РФ.

Речь идет о жителе Кирова Сергее П. По данным ведомства, 4 мая прошлого года он выложил на сайте «Банк Памяти» фото лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. «Перфоманс», противоречащий здравому смыслу, Сергей устроил с неизвестного мобильного устройства через свою страницу «Сережа Вятич» в социальной сети «ВКонтакте».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.354.1 УК РФ. Будучи задержанным, кировчанин принес извинения ветеранам Великой Отечественной войны.

Ранее жителя Кирова отправили на лечение за негативные комментарии о Вечном огне.