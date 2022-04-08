В Кирове завели дело по факту обрушения потолка в доме на Урицкого

В Кирове возбуждено административное дело по факту обрушения потолка в доме на улице Урицкого, 6.

Сам инцидент произошел 2 марта в квартире 63-летней пенсионерки. Женщина готовила завтрак, как вдруг с потолка упал метровый кусок штукатурки. Обошлось без травм – кировчанка отделалась легким испугом.

Причиной ЧП стала нечищеная от снега крыша. Когда снег начал таять, талая вода побежала прямо в квартиры. «Душ» стал таким сильным, что под ним можно было мыть посуду. Из-за постоянной сырости потолок подмок и рухнул.

В УК помочь жителям дома не смогли – компания недавно сменилась. Тогда в ситуацию вмешались общественники.

Жильцы рассказали, что протечки в квартире были и раньше, так как дом старый. Он был построен в 1917 году и находится в аварийном состоянии. Текущего ремонта давно не было. А капремонт был запланирован на 2020-2022 год, но работы так и не начались.

По факту бездействия УК было направлено обращение в прокуратуру. После сигнала на место выехали сотрудники ведомства, которые нашли нарушения в работе 3 организаций: УК, Фонда капремонта и компании-подрядчика.

УК не очищала крышу от наледи и снега, не следила за состоянием чердака, перекрытий и системы водоотвода. Если нарушения не будут устранены, управляющей компании грозит штраф. За некачественно оказанные услуги по содержанию жилого помещения жильцам произведен перерасчет платы.

Капремонт в доме на Урицкого, 6 должен был быть проведен до 30 сентября 2021 года. Подрядчик не выполнил работы, и контракт с ним был расторгнут. В отношении недобросовестной компании возбуждено административное дело. Предписание получил и Фонд капремонта.