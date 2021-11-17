В Кирове завершен ремонт стадиона «Трудовые резервы»

В Кирове принят в эксплуатацию обновленный стадион «Трудовые резервы». Об этом сообщили в горадминистрации.

Работы по модернизации стадиона проводились в рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Спорт – норма жизни». На ремонт «Трудовых резервов» было потрачено 65,3 миллиона рублей из бюджетов всех уровней.

В рамках модернизации был проведен ремонт основания футбольного поля, уложено новое искусственное покрытие и сделано беговые дорожки. Также подрядчик обновил дренажную систему, что позволит исключить задержку воды на поле после дождей.

Старое покрытие было демонтировано и уложено за футбольными воротами. Благодаря этому на стадионе стало возможным обустроить еще 2 поля для мини-футбола и расширить тренировочный процесс.

В мэрии отметили, что сроки были сорваны, и работы сданы позже указанного срока — 30 сентября. В связи с этим в отношении подрядчика ведется претензионная работа.

Весной стадион вновь обследуют на предмет дефектов. Все выявленные недостатки будут устранены по гарантии.

В 2022 году благоустройство «Трудовых резервов» будет продолжено. За счет городской казны на стадионе обновят систему освещения.